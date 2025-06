Ralf Niemiec aus Mücheln hat seine Erlebnisse in der Metal-Szene der Nachwendezeit in einem Buch festgehalten. „Heavy Ost" erzählt von aufregenden Jahren im fast rechtsfreien Raum der 90er.

Mücheln/MZ. - Ralf Niemiec ist Metal-Fan. Der gebürtige Müchelner, der heute in der Schweiz lebt, war ab den 80er-Jahren aber nicht nur begeisterter Festival- und Clubbesucher im Jugendclub in Mücheln und im Kulturhaus Krumpa. Er organisierte auch einfach aus Spaß und nicht kommerziell Fahrten zu Band-Auftritten in ganz Deutschland und sogar Konzerte daheim im Müchelner „Citydancer" und arbeitete im Sicherheitsdienst für Konzertveranstalter, oft im Klubhaus der Zementwerker in Karsdorf. Irgendwann begann der 57-Jährige, seine Erinnerungen anhand unzähliger aufgehobener Eintrittskarten aufzuschreiben. Das ging nur neben seiner Arbeit als Maler.