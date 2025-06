Wittenberg/Jessen/MZ. - Zum Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 ist in Wittenberg eine multimediale Ausstellung eröffnet worden, die an die Proteste in Sachsen-Anhalt erinnert. Oberbürgermeister Torsten Zugehör und der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleites, eröffneten die Schau am vergangenen Mittwoch im Neuen Rathaus. Bis zum 15. August werden dort auf 25 Plakaten die Vorgeschichte, der Verlauf und die Folgen beleuchtet.

