Noch kein Jahr im Amt, nutzt Johannes Beleites am vergangenen Mittwoch die Gelegenheit, um Einblicke in das vereinsgeführte „Haus der Alltagsgeschichte“ in Wittenberg zu erhalten. Seit dem 8. April ist der 57-jährige studierte Jurist Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt.

