4. Etappe Lidl Deutschland-Tour 2025 10.000 Fans feiern Radrennen – Halle will Tour de France 2030 holen
Der Marktplatz platzte aus allen Nähten, die Stimmung war elektrisierend: Halle wurde beim Etappenstart der Deutschland-Tour zum Zentrum des Radsports. OB Alexander Vogt kündigte große Zukunftsplän an.
Aktualisiert: 24.08.2025, 21:10
Halle (Saale)/MZ. - Die Räder glänzen, die Namen funkeln: Schon bevor das Peloton am Sonntagmittag von der Bühne rollt, ist klar, dass Halle einen Nerv getroffen hat. Knapp 10.000 Zuschauer zählte die Stadt auf dem Marktplatz. Sie starren auf die Busse, drängen sich um die Teamfahrzeuge, sammeln Autogramme. „So viele Zuschauer zum Start wie hier in Halle habe ich noch nie gesehen“, sagt der Sprecher der Deutschland-Tour zum Publikum.