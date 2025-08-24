Auf seinem Gehöft stellt Ingenieur Christopher Barth in seiner Freizeit mit vier Freunden Bier her. Wie alles begann und wonach sie nun intensiv für ihren Zukunftsplan Ausschau halten.

Sieglitzer trinken selbst gebrautes Mühlenbräu - vorerst daheim und künftig auch auf ihren Dorffesten

In seiner Freizeit braut der Sieglitzer Christopher Barth Bier. Mit einem Kumpel machte er die ersten Brauversuche. Inzwischen sind sie zu fünft.

Sieglitz. - Manchmal macht sich Christopher Barth ans Mahlen. Das könnte ihm im Blut liegen, hatte doch sein Ururgroßvater 1880 in Sieglitz die hölzerne Bockwindmühle nicht nur erbaut, sondern auch betrieben. Dessen Sohn setzte das Handwerk fort, jedoch in der steinernen Holländerwindmühle, die er an die Stelle ihrer hölzernen Vorgängerin setzte. Bis 1960 hatte die Familie sie in Betrieb.