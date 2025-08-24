Mehr als 100 Schaulustige standen am 24. August an an der Landesstraße 73 in Adersleben, um die Radsportler zu begrüßen. Das Fest begann bereits eine Stunde vor der Durchfahrt, insbesondere Vereinsmitglieder der TSG GutsMuths aus Quedlinburg haben sich in der Aktion beteiligt − und brachten unter anderem Maskottchen Quedel mit.

Foto: Matthias Bein