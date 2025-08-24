weather wolkig
  4. Radrennen im Harzkreis: Solche super Stimmung herrschte entlang der Strecke der Deutschlandtour (mit vielen Bildern)

Deutschlands wichtigstes Radrennen führte am Sonntag auch durch den Vorharz. Volksfeststimmung herrschte bei den vielen Menschen, die die Straßen säumten.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 24.08.2025, 19:04
Mehr als 100 Schaulustige standen am 24. August an an der Landesstraße 73 in Adersleben, um die Radsportler zu begrüßen. Das Fest begann bereits eine Stunde vor der Durchfahrt, insbesondere Vereinsmitglieder der TSG GutsMuths aus Quedlinburg haben sich in der Aktion beteiligt − und brachten unter anderem Maskottchen Quedel mit.
Adersleben/Quedlinburg. - Jubeln, anfeuern, feiern – Radsportfreunde haben in jedem Vorharz-Dorf, durch das die Deutschland-Tour auf ihrer letzten Etappe bis Magdeburg am 24. August führte, für ordentlich Stimmung gesorgt. Dabei sind tolle Bilder für eine „Bewerbungsmappe“ entstanden.