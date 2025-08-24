Radrennen im Harzkreis Solche super Stimmung herrschte entlang der Strecke der Deutschlandtour (mit vielen Bildern)
Deutschlands wichtigstes Radrennen führte am Sonntag auch durch den Vorharz. Volksfeststimmung herrschte bei den vielen Menschen, die die Straßen säumten.
Aktualisiert: 24.08.2025, 19:04
Adersleben/Quedlinburg. - Jubeln, anfeuern, feiern – Radsportfreunde haben in jedem Vorharz-Dorf, durch das die Deutschland-Tour auf ihrer letzten Etappe bis Magdeburg am 24. August führte, für ordentlich Stimmung gesorgt. Dabei sind tolle Bilder für eine „Bewerbungsmappe“ entstanden.