Eintrag ins Guinnessbuch Bornstedter Rad- und Freizeitsportler: Platzt der Traum vom Rekord?
Die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler brachten zum 120. Vereinsgeburtstag insgesamt 127 Einradfahrer auf die Bühne. Woran der Eintrag ins Guinnessbuch jetzt noch scheitern kann.
24.08.2025, 20:00
Bornstedt/MZ. - Der Weg für den nächsten Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde ist für die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler frei. Zum 120. Vereinsgeburtstag wollten sie 120 Einradfahrer auf die Bühne bringen, die nacheinander im Festzelt eine Runde drehen.