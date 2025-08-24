Die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler brachten zum 120. Vereinsgeburtstag insgesamt 127 Einradfahrer auf die Bühne. Woran der Eintrag ins Guinnessbuch jetzt noch scheitern kann.

Zum Jubiläumsfest zeigten die Bornstedter neben dem Rekordversuch, welche Kunststücke sie beherrschen.

Bornstedt/MZ. - Der Weg für den nächsten Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde ist für die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler frei. Zum 120. Vereinsgeburtstag wollten sie 120 Einradfahrer auf die Bühne bringen, die nacheinander im Festzelt eine Runde drehen.