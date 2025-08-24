weather wolkig
  4. Eintrag ins Guinnessbuch: Bornstedter Rad- und Freizeitsportler: Platzt der Traum vom Rekord?

Die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler brachten zum 120. Vereinsgeburtstag insgesamt 127 Einradfahrer auf die Bühne. Woran der Eintrag ins Guinnessbuch jetzt noch scheitern kann.

Von Daniela Kainz 24.08.2025, 20:00
Zum Jubiläumsfest zeigten die Bornstedter neben dem Rekordversuch, welche Kunststücke sie beherrschen.
Bornstedt/MZ. - Der Weg für den nächsten Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde ist für die Bornstedter Rad- und Freizeitsportler frei. Zum 120. Vereinsgeburtstag wollten sie 120 Einradfahrer auf die Bühne bringen, die nacheinander im Festzelt eine Runde drehen.