Internationale Top-Teams, Radsport-Legenden und Tausende Fans zum Start der Schlussetappe auf dem Marktplatz in Halle. Welche Überraschungen das Programm bereithält, was Olaf Ludwig sagt und welche Straßen und Haltestellen gesperrt sind.

Halle (Saale)/MZ. - Olaf Ludwig kennt Halle aus dem Sattel und das nicht nur vom Vorbeifahren. Mehrfach habe er hier Etappen der legendären Friedensfahrt gewonnen, erzählt der frühere Radprofi, der 1990 das Grüne Trikot der Tour de France holte. „Ich denke, es waren bestimmt drei Siege in Halle“, sagt Ludwig. Am Sonntag, 24. August, kehrt er zurück. Diesmal nicht als Teilnehmer, sondern als Ehrengast, wenn die Schlussetappe der Lidl Deutschland Tour auf dem Marktplatz startet.