Bereits am Morgen des ersten Weihnachtstages ist in Droßdorf Technik zur Tempoüberwachung beschädigt worden. Was jetzt bekannt geworden ist.

Vermutlich mit Pyrotechnik ist die Blitzersäule an der B2 in Droßdorf über Weihnachten beschädigt worden.

Zeitz/MZ. - Alle Jahre wieder? Nachdem die Blitzersäule an der Bundesstraße 2 in Droßdorf am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages des vergangenen Jahres erstmals gesprengt worden ist, ist Gleiches jetzt wieder geschehen. Wie die MZ erst am Dienstag erfuhr, hat sich nun erneut ein Angriff auf das Tempoüberwachungsgerät ereignet, diesmal allerdings in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag.