Explosion an der B2 bei Zeitz Anschlag auf Blitzer in Droßdorf: Warum die Polizei bislang schwieg
Bereits am Morgen des ersten Weihnachtstages ist in Droßdorf Technik zur Tempoüberwachung beschädigt worden. Was jetzt bekannt geworden ist.
30.12.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Alle Jahre wieder? Nachdem die Blitzersäule an der Bundesstraße 2 in Droßdorf am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages des vergangenen Jahres erstmals gesprengt worden ist, ist Gleiches jetzt wieder geschehen. Wie die MZ erst am Dienstag erfuhr, hat sich nun erneut ein Angriff auf das Tempoüberwachungsgerät ereignet, diesmal allerdings in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag.