  Explosion an der B2 bei Zeitz: Anschlag auf Blitzer in Droßdorf: Warum die Polizei bislang schwieg

Bereits am Morgen des ersten Weihnachtstages ist in Droßdorf Technik zur Tempoüberwachung beschädigt worden. Was jetzt bekannt geworden ist.

Von Torsten Gerbank 30.12.2025, 19:00
Vermutlich mit Pyrotechnik ist die Blitzersäule an der B2 in Droßdorf über Weihnachten beschädigt worden.
Vermutlich mit Pyrotechnik ist die Blitzersäule an der B2 in Droßdorf über Weihnachten beschädigt worden. (Foto: Renè Weimer)

Zeitz/MZ. - Alle Jahre wieder? Nachdem die Blitzersäule an der Bundesstraße 2 in Droßdorf am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages des vergangenen Jahres erstmals gesprengt worden ist, ist Gleiches jetzt wieder geschehen. Wie die MZ erst am Dienstag erfuhr, hat sich nun erneut ein Angriff auf das Tempoüberwachungsgerät ereignet, diesmal allerdings in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag.