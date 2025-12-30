Für die einen ist Feuerwerk Tradition, für andere nur Lärm. Stimmen aus Märkten und von Käufern im Kreis Wittenberg zeigen, wie unterschiedlich der Jahreswechsel gefeiert wird.

Silvester auf Sparflamme? So läuft Feuerwerksverkauf kurz vor dem Jahreswechsel: Das sagen Märkte und Käufer

Zum Jahreswechsel erhellen Raketen und Batterien den Himmel. Für viele ist das ein festes Ritual.

Wittenberg/MZ. - Der Countdownläuft – nicht nur bis Mitternacht, sondern auch an den Verkaufsständen im Kreis Wittenberg, die an diesem 31. Dezember noch geöffnet haben. Raketen, Batterien und Knaller gehören für viele alljährlich zum festen Silvesterritual. Doch die Idee, sich damit einzudecken, zündet offenbar nicht bei allen. In vielen Regalen von Discountern und Schnäppchenmärkten liegt noch immer aus, was seit Montag dort liegt. Wie groß ist die Nachfrage in diesem Jahr wirklich? Wo füllen sich die Einkaufswagen bereits und wo bleibt der große Knall bislang aus? Die MZ hat sich umgehört.