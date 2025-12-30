Das Angebot ist breit und für manche so überzeugend, dass sie statt der Bahn den Fernbus nutzen. Auch für einen Silvesterausflug, wie sich am vorletzten Tag des Jahres am Flixbus-Steig in Halle zeigte.

Spontan nach Prag - Wohin Reisende von Halle aus mit dem Flixbus fahren

Auf nach Prag: Lydia Schabirowsky und Sami Delaventur warten in Halle auf den Flixbus.

Halle (Saale)/MZ. - Österreich wäre auf diese Weise erreichbar, Frankreich, Polen oder Belgien auch. Entschieden haben sich Lydia Schabirowsky und Sami Delaventur aber für eine Silvesterreise in Tschechiens Hauptstadt Prag, wo sie mit einer Bekannten feiern wollen. Dafür haben sich die beiden Dienstag gegen Mittag in einen Flixbus gesetzt, um gute vier Stunden später an der Moldau anzukommen. Die gute Verbindung und der Preis haben die beiden überzeugt, so dass sie sich vor gut einer Woche für den Fernbus entschieden haben, um an ihr Ziel zu gelangen.