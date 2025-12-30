Mit dem Abprägen der Jahresmedaille zum Gedenken an Thomas Müntzers Tod vor 500 Jahren klingt in Stolberg das Gedenkjahr an den Bauernkrieg am Silvestertag aus.

Publikum erwünscht: Jahresmedaille zu Müntzers Tod wird zum letzten Mal geprägt

Die Stolberger Jahresmedaille 2025 erinnert an den Bauernkrieg und Thomas Müntzers brutalen Tod vor 500 Jahren.

Nur noch einmal wird der Prägestempel für die Jahresmedaille 2025 im Stolberger Museum Alte Münze zum Einsatz kommen: am Silvestertag - und zwar zwischen 10 und 15 Uhr. Besucher können an diesem Tag miterleben, wie in der vollständig erhaltenen historischen Münzwerkstatt Medaillen aus Feinsilber am Balancier geprägt werden.