Markus Bauer erzählt, worüber er sich ärgert, welche Botschaft er von seiner SPD vermisst und was er sich fürs neue Jahr wünscht.

Bernburg/MZ. - Seit elf Jahren führt Landrat Markus Bauer (SPD) die Geschicke des Salzlandkreises. Im traditionellen MZ-Jahresinterview sprach Torsten Adam mit dem 54-jährigen Nienburger unter anderem über die schwierige Finanzlage, die unbefriedigende Bahnanbindung der Kreisstadt an Magdeburg und Halle, seine Partei sowie das Verhältnis zur AfD.