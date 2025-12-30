weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
MZ-Jahresinterview Salzlandkreis-Landrat: „Mich reizt Krisenmanagement“

Markus Bauer erzählt, worüber er sich ärgert, welche Botschaft er von seiner SPD vermisst und was er sich fürs neue Jahr wünscht.

30.12.2025, 18:11
Markus Bauer ist seit 2014 Landrat des Salzlandkreises.
Markus Bauer ist seit 2014 Landrat des Salzlandkreises. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Seit elf Jahren führt Landrat Markus Bauer (SPD) die Geschicke des Salzlandkreises. Im traditionellen MZ-Jahresinterview sprach Torsten Adam mit dem 54-jährigen Nienburger unter anderem über die schwierige Finanzlage, die unbefriedigende Bahnanbindung der Kreisstadt an Magdeburg und Halle, seine Partei sowie das Verhältnis zur AfD.