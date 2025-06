Allstedt/MZ. - Die Einheitsgemeinde Allstedt will die Vertretung für Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) neu regeln. In der Stadtratssitzung am Montag steht eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung auf der Tagesordnung, in der das verankert werden soll. Bisher wird der Allstedter Bürgermeister im Fall von Urlaub oder Krankheit automatisch durch die Hauptamtsleiterin vertreten. In der geänderten Satzung, die der Stadtrat am Montag beschließen soll, wird diese Vertretungsaufgabe zusätzlich abgesichert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.