Mehr als doppelt so viele beim CSD wie erwartet

Rund 460 Menschen auf erstem CSD in Wittenberg – Rechte Gegendemonstration deutlich kleiner

Christopher Street Day in Wittenberg

Rund 460 Menschen demonstrieren beim ersten CSD in Wittenberg für Vielfalt.

Wittenberg/MZ. Rund 460 Menschen haben am Samstag am ersten Christopher Street Day (CSD) in Wittenberg teilgenommen. Das teilte die Polizei mit. Erwartet worden waren etwa 200 bis 250 Teilnehmende. Unter dem Motto „Vielfalt sichtbar machen“ zog der Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Parallel fand eine rechte Gegendemonstration der Jugendorganisation „Junge Nationalisten“ der Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD) statt. Daran beteiligten sich laut Polizei rund 70 Personen. Die beiden Versammlungen verliefen auf getrennten Routen.

Die Polizei sprach von einem weitgehend ruhigen Verlauf. Zwei Strafanzeigen wurden aufgenommen – eine wegen Bedrohung, eine weitere wegen Bedrohung und Beleidigung.