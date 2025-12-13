Einkaufen rund um die Uhr, auch am Sonntag: Der Dorfladen von „Dein Schopp“ könnte in der Stadt Falkenstein/Harz gleich zweimal eröffnen - wenn die Einwohner es wollen.

Reinstedt hat die Chance, einen kleinen Supermarkt zu bekommen, der an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet ist.

Reinstedt/MZ. - Ein Dorfladen für Reinstedt ist zum Greifen nah: 89 Prozent der erforderlichen Abos sind laut „Dein Schopp“ bereits erreicht. Das bedeutet, dass beim derzeitigen Durchschnittswert von 26 Euro Einkaufswert je Woche ganze 19 Abos fehlen, um das Projekt der Bio Schopp UG auch in dem Falkensteiner Ortsteil an den Start zu bringen.