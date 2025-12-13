Vandalen haben in der Ascherslebener Allee in Köthen ein Grundstück, ein Haus und Fahrzeuge mit Farbe beworfen. Die Polizei sicherte Spuren.

Köthen/MZ - Mit Farbe haben Vandalen in der Ascherslebener Allee in Köthen ein Grundstück, ein Haus und Fahrzeuge beworfen.

Nach Angaben des Polizeireviers befand sich die Farbe in Gegenständen. Worin genau, teilte die Polizei auf MZ-Nachfrage mit dem Verweis, dass es sich dabei um Täterwissen handelt, nicht mit. Passiert sein muss der Vorfall am späten Freitagabend beziehungsweise in der Nacht.

Die Fahrzeuge gehören einem 56-Jährigen und einem 53-Jährigen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Spuren wurden gesichert, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.