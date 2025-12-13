Der Stadtrat von Braunsbedra hat den Doppelhaushalt 2025/2026 verabschiedet. Warum die Kommune aus dem Saalekreis den Etat so spät im Jahr zum Beschluss vorgelegt hat.

Braunsbedras Haushalt: Dieses Jahr ein Plus, ab 2026 ein Minus von rund 2 Millionen Euro

Braunsbedra/MZ. - Als letzte Kommune im südlichen Saalekreis hat die Stadt Braunsbedra einen Haushalt für dieses Jahr aufgestellt. Dienstagabend verabschiedete der Stadtrat mehrheitlich den Etat, der sich nun im Doppelhaushalt 2025/26 der Einheitsgemeinde wiederfindet.