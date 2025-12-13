weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Finanzlage verschlechtert sich: Braunsbedras Haushalt: Dieses Jahr ein Plus, ab 2026 ein Minus von rund 2 Millionen Euro

Der Stadtrat von Braunsbedra hat den Doppelhaushalt 2025/2026 verabschiedet. Warum die Kommune aus dem Saalekreis den Etat so spät im Jahr zum Beschluss vorgelegt hat.

13.12.2025, 18:00
Braunsbedra hat einen beschlossenen Doppelhaushalt 2025/26.
Braunsbedra hat einen beschlossenen Doppelhaushalt 2025/26. (Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa)

Braunsbedra/MZ. - Als letzte Kommune im südlichen Saalekreis hat die Stadt Braunsbedra einen Haushalt für dieses Jahr aufgestellt. Dienstagabend verabschiedete der Stadtrat mehrheitlich den Etat, der sich nun im Doppelhaushalt 2025/26 der Einheitsgemeinde wiederfindet.