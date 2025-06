Programm auf rund 30 Bühnen Fête de la Musique: Halle steht die bisher größte Fete bevor

Auf rund 30 Bühnen an ganz unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet steigt an diesem Samstag die Fête de la Musique. Was Besucher erwartet und worum es den Veranstaltern außer ganz viel Spaß noch geht.