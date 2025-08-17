Nach Gottesdienst am Bitterfelder Bogen Bitterfelder Biker-Ausfahrt findet ein tragisches Ende - Schock nach tödlichem Unfall sitzt tief
Der Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen mit anschließender Ausfahrt ist am Sonntag von einem tragischen Unfall überschattet worden. Ein Quadfahrer verunglückte tödlich, eine Frau wurde schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.
Aktualisiert: 17.08.2025, 21:11
Bitterfeld/MZ. - Der Bikergottesdienst am Bitterfelder Bogen mit anschließender Ausfahrt ist am Sonntag von einem tragischen Unfall überschattet worden.