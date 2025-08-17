Für rund 75.000 Euro hat die Stadt Südliches Anhalt die Anlage in der Nähe der Edderitzer Grundschule saniert.

An dem neuen Klettergerüst mit Seilen, Stangen und Rutschen können sich viele Jungen und Mädchen gleichzeitig beschäftigen.

Edderitz/mz. - Was für ein Gewusel herrscht am Dienstagnachmittag um den kleinen Park in der Edderitzer Schulstraße. Von oben verbreitet die Sonne ihren strahlenden Glanz und treibt die Temperaturen in den hochsommerlichen Bereich über 30 Grad. Unten lassen die Düfte von Kaffee und Bratwürsten erahnen, dass hier gleich etwas Besonderes geschehen wird. Kinder laufen um den Zaun herum und warten darauf, endlich eingelassen zu werden. Viele Familien des Ortsteiles der Stadt Südliches Anhalt sind mit ihren Kids gekommen, um einen neuen Spielplatz einzuweihen.