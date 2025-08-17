Für Gäste gibt es viel zu sehen und zu erleben und für die Gastgeber Glückwünsche und ein besonderes Konzert auf Feuerwehrart.

Feuerwehrfrau Juliane Schumann (re.) zeigt Max (9), wie man chemische Stoffe nachweisen kann.

Bernburg/MZ. - Die einen sagen, es wäre ein Konzert nach Feuerwehrart gewesen. Die anderen, es war vor allem wahnsinnig laut, als am Ende der Blaulichtmeile am Samstag auf dem Gelände der Bernburger Feuerwehr von ganz vielen Einsatzfahrzeugen das Martinshorn erklang.