Die Kreisstraße 2200 in und bei Rössuln ist nach viermonatigem Umbau freigegeben. Was das gekostet hat und wie und warum Vorfahrt geändert wurde.

Freie Fahrt auf Granschützer Straße bei und in Rössuln, doch Obacht wegen neuer Vorfahrtsregelung

Zahlreiche Anwohner sowie Vertreter der Verwaltungen, Politik und der Bauunternehmen nahmen an der feierlichen Freigabe teil.

Rössuln/MZ. - „Wir brauchten die unbedingt“, sagt der Rössulner Anwohner Rolf Kind und meint damit die Sanierung der Kreisstraße 2200, die innerorts Granschützer Straße heißt. Nach circa viermonatiger Bauzeit wurde das rund 800 Meter lange Teilstück zwischen dem Dorf und der Kreuzung zum Schwarzen Weg am Donnerstag freigegeben.