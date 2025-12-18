Hohenmölsen/MZ - Drei Verletzte hat am Donnerstagmittag ein Unfall auf der Landesstraße 191 bei Hohenmölsen im Burgenlandkreis gefordert. Laut Polizei waren an der Kreuzung Dobergaster Straße/Grube Einheit gegen 11.25 Uhr zwei Pkw kollidiert. Eine der leichtverletzten Personen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die beiden anderen konnten vor Ort medizinisch behandelt werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Eines der Autos war so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Zudem sei die Landesstraße wegen Unfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt werden. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.