Merseburg/MZ. - Am Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, ist bei einem Verkehrsunfall ein sogenanntes Mopedauto auf der B181 in Merseburg auf die Seite gekippt. Die minderjährige Fahrerin des Leichtkraftfahrzeugs, das maximal 45 Stundenkilometer fahren darf, wurde nach Angaben der Polizei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wies augenscheinlich aber keine Verletzungen auf. Wer einen Führerschein der Klasse AM besitzt, darf in Deutschland derartige Kleinfahrzeuge fahren.