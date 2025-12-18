Nach dem Unglück im Weihnachtscircus in Halle erzählt ein Akrobat, was genau passiert ist und welches Glück die verletzte Amerikanerin hatte. Wie Schlimmeres verhindert werden konnte.

US-Akrobatin stürzt bei Premiere in Halle - Neue Details zum Unglück

Bei der Premiere im Weihnachtscircus in Halle hatte es ein Unglück gegeben. Was jetzt bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ. - „Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können“, sagt Hugo (41), selbst Artist bei den „Catwall Acrobats“. Zu dieser Truppe gehört auch die Akrobatin, die in der Manege des Weihnachtscircus bei einer Trampolinnummer gestürzt war.