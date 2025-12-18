weather wolkig
  4. Pkw erfasst E-Bike-Fahrerin in Dessau: 87-Jährige wird schwer verletzt

Unfall in der wolfgangstraße Pkw erfasst E-Bike-Fahrerin in Dessau: 87-Jährige wird schwer verletzt

In der Wolfgangstraße in Dessau ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Pkw hat beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst.

Von DUR 18.12.2025, 13:36
Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine E-Bike-Fahrerin in Dessau schwer verletzt worden.
Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine E-Bike-Fahrerin in Dessau schwer verletzt worden.

Dessau-Roßlau. - In der Wolfgangstraße in Dessau ist am Mittwochmittag eine 87-jährige E-Bike-Fahrerin von einem Pkw erfasst worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Pkw von der Hans-Heinen-Straße nach rechts in die Wolfgangstraße abbiegen wollen. Dabei ist der 41-jährige Fahrer mit der 87-Jährigen, die auf dem Radweg unterwegs war, zusammengestoßen, so die Polizei weiter.

Durch den Aufprall sei die Seniorin gestürzt und habe sich ersten Angaben zufolge dabei schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.