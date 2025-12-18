In Mansfeld ist es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Ein 49-Jähriger starb bei dieser Auseinandersetzung.

Mansfeld. - Am Mittwochabend ist ein 49-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestorben, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge hatte sich der Mann mit einem ihm mutmaßlich bekannten 61-Jährigen gestritten und war in der Folge noch vor Ort zu Tode gekommen. Zum genauen Tathergang gab es noch keine Informationen.

Ein Messer oder Schusswaffen waren ersten Ermittlungen zufolge nicht eingesetzt worden, hieß es von der Polizei weiter. Mutmaßlich hatte es sich um stumpfe Gewalt gehandelt. Der 61-Jährige wurde nach der Tat noch vor Ort festgenommen.