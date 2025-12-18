Weißenfels/MZ - Ein Lkw-Fahrer aus dem Burgenlandkreis ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der A38 schwer verletzt worden. Der 58-Jährige, der mit seinem Laster zirka 25 Tonnen Zuckerrüben geladen hatte, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Autobahnpolizei in Weißenfels mit. Den Angaben zufolge war der Lkw gegen 8.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Eisleben und Querfurt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Teile der Ladung verteilten sich infolge des Unfalls auf beide Richtungsfahrbahnen, so dass die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden musste. In Fahrtrichtung Leipzig ist die A38 den Angaben zufolge zur Stunde auch weiter gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Eisleben abgeleitet. Es werde damit gerechnet, dass die Trasse wegen der Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden gesperrt bleibt.