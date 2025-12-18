weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Rheinmetall expandiert in Sachsen-Anhalt: Was die Übernahme bedeutet

EIL
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt
Unglück bei Weihnachtscircus-Premiere in Halle - Akrobatin schwerverletzt

Überraschende Investition Warum Rüstungskonzern Rheinmetall die Muni Berka GmbH im Südharz kauft

Der Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sich in den Südharz. Das Unternehmen erwirbt mit der Muni Berka GmbH in Dietersdorf ein Spezialunternehmen für Lagerung und Zerlegung von Munition. Wie es am Standort nun weitergeht.

Von Helga Koch Aktualisiert: 18.12.2025, 14:15
Blick auf das Gelände der Muni Berka bei Dietersdorf. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat die Firma und damit auch das Gelände in Sachsen-Anhalt gekauft. 
Blick auf das Gelände der Muni Berka bei Dietersdorf. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat die Firma und damit auch das Gelände in Sachsen-Anhalt gekauft.  Foto: Klaus Winterfeld

Dietersdorf/MZ. - Selbst Südharz-Bürgermeister Peter Kohl (parteios) wusste von nichts: Doch im beschaulichen Dietersdorf ist demnächst Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall zugegen. Denn das Großunternehmen übernimmt die Muni Berka GmbH.