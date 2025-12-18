Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Jetzt ist sie auch im Theater Eisleben zu erleben.

Julius Christodulow, Logan Hartwig und Vivian Micksch (von links) präsentieren eine neue Lesefassung der berühmten Weihnachtsgeschichte von Dickens.

Eisleben/MZ - Ob auf der Bühne oder als Film: Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gehört zu den absoluten Klassikern zur Weihnachtszeit. Die 1843 erschienene Erzählung (Originaltitel: „A Christmas Carol“) um den kaltherzigen Ebenezer Scrooge zieht seit Generationen Kinder und Erwachsene in ihren Bann.