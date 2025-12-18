EIL
Szenische Lesung im Theater Eisleben Eisleber Publikum kann berühmte Weihnachtsgeschichte von Dickens neu erleben
Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Jetzt ist sie auch im Theater Eisleben zu erleben.
18.12.2025, 14:00
Eisleben/MZ - Ob auf der Bühne oder als Film: Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gehört zu den absoluten Klassikern zur Weihnachtszeit. Die 1843 erschienene Erzählung (Originaltitel: „A Christmas Carol“) um den kaltherzigen Ebenezer Scrooge zieht seit Generationen Kinder und Erwachsene in ihren Bann.