  4. Szenische Lesung im Theater Eisleben: Eisleber Publikum kann berühmte Weihnachtsgeschichte von Dickens neu erleben

Szenische Lesung im Theater Eisleben Eisleber Publikum kann berühmte Weihnachtsgeschichte von Dickens neu erleben

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Jetzt ist sie auch im Theater Eisleben zu erleben.

Von Jörg Müller 18.12.2025, 14:00
Julius Christodulow, Logan Hartwig und Vivian Micksch (von links) präsentieren eine neue Lesefassung der berühmten Weihnachtsgeschichte von Dickens.
Julius Christodulow, Logan Hartwig und Vivian Micksch (von links) präsentieren eine neue Lesefassung der berühmten Weihnachtsgeschichte von Dickens. (Foto: Logan Hartwig/Theater Eisleben)

Eisleben/MZ - Ob auf der Bühne oder als Film: Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gehört zu den absoluten Klassikern zur Weihnachtszeit. Die 1843 erschienene Erzählung (Originaltitel: „A Christmas Carol“) um den kaltherzigen Ebenezer Scrooge zieht seit Generationen Kinder und Erwachsene in ihren Bann.