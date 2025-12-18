Die Ermittlungen liefen seit Monaten, am Dienstag schlugen die Polizisten zu: 13 Räumlichkeiten wurden in Dessau-Roßlau durchsucht, fünf Männer einer 13 Mitglieder zählenden internationalen Bande sitzen in U-Haft.

Schlag gegen Drogenbande aus Dessau und Berlin - Fast 30 Kilo Drogen und eine Waffe sichergestellt

Die Polizei konnte bei der Durchsuchung große Mengen verschiedener Drogen sicherstellen. Außerdem fanden die Beamten eine Waffe, Patronen, Handys und Bargeld.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Polizei in Dessau-Roßlau ist ein großer Schlag gegen den Drogenhandel in der Region gelungen.

Bei mehreren Hausdurchsuchungen haben Beamte am Dienstag große Mengen an Drogen sowie Waffen gefunden. Diese werden einer 13-köpfigen Bande zugeordnet, gegen die seit mehreren Monaten ermittelt wird. Insgesamt stellten die Beamten 25 Kilogramm Haschisch, etwa 3,3 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain sicher. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 330.000 Euro. Die Tatverdächtigen stammen aus Deutschland, Syrien, dem Libanon, dem Irak und aus Somalia.

13 Männer im Alter von 16 bis 38 Jahren sind im Visier der Ermittler aus Dessau-Roßlau

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittler des Fachkommissariats 6 der Polizeiinspektion die Verdächtigen schon länger im Visier. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen mehrere Beschuldigte richten sich dabei gegen 13 Männer im Alter von 16 bis 38 Jahren, die nach Angaben der Polizei alle in Dessau-Roßlau oder Berlin wohnen. Im Zuge der umfassenden Ermittlungen hatte das Amtsgericht Dessau-Roßlau die Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume der Männer angeordnet.

Am Dienstag rückten dann Polizisten aus Dessau-Roßlau, aber auch aus anderen Landesteilen zur Unterstützung an und durchsuchten 13 Räume sowie ein Auto. Neben den Drogen fanden sie dafür notwendige Utensilien und Verpackungsmaterial sowie Bargeld im hohen vierstelligen Bereich, mehrere Handys sowie eine Schusswaffe, die die Polizei als „Kurzwaffe“ bezeichnet, sowie dazugehörige Munition. Die Waffe wird nun von Experten untersucht.

Fünf Männer sitzen seit den Durchsuchungen in Dessau-Roßlau am Dienstag in U-Haft

Von den tatverdächtigen 13 Männern wurden sechs Männer im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Gegen die Festgenommenen im Alter von 23 bis 31 Jahren wurden jeweils Untersuchungshaftbefehle erlassen. Der Untersuchungshaftbefehl gegen einen 31-jährigen Verdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die anderen fünf Männer wurden ins Gefängnis überführt.