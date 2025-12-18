weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mexikanisches Badeparadies in Halle öffnet wieder: Spektakuläre Effekte, phantasievolle Rutschenwelt - Was das Maya mare nach dem Umbau alles zu bieten hat

Drei Monate war das Maya mare in Halle wegen umfangreicher Baumaßnahmen geschlossen. Pünktlich zu den Weihnachtsferien öffnen sich nun die Türen wieder und das neu gestaltete mexikanische Bade- und Saunaparadies lädt mit attraktiven Neuerungen zum Badespaß.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 18.12.2025, 16:31
Herzstück des Maya mare nach drei Monaten Umbau ist die völlig neu gestaltete Rutschenwelt, die sich unter anderem mit spektakulären Sound- und Lichteffekten präsentiert.
(Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Fans des Maya mare können aufatmen - das Warten hat ein Ende. Pünktlich mit Beginn der Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt öffnet nach rund drei Monaten Umbau und Modernisierung das mexikanische Sauna- und Badeparadies im Süden von Halle nun wieder seine Pforten. Besucher werden staunen: Es gibt zahlreiche Neuerungen, die das Bad noch attraktiver machen.