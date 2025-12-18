Sangerhausen beschließt einen ausgeglichenen Haushalt für 2026, ohne höhere Steuern oder Kita-Gebühren. Dafür Investitionen in Industrie, Infrastruktur und Kultur. Wohin das Geld genau fließt.

Turnhallen, Brücken und Co. - Das sind die 15 größten Investitionen in Sangerhausen im Jahr 2026

Blick auf das Erlebniszentrum Bergbau mit dem Schaubergwerk Röhrigschacht in Wettelrode. Es ist mit über 1,5 Millionen Euro einer der Investitionsschwerpunkte im kommenden Jahr.

Sangerhausen/MZ. - Der Sangerhäuser Stadtrat hat mit großer Mehrheit den Haushalt für 2026 beschlossen. Er weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 61,6 Millionen Euro aus. Das Defizit von rund 1,94 Millionen Euro kann durch Rücklagen und bereits genehmigte Kredite ausgeglichen werden und konnte durch die Übernahme eines Kredits aus dem vergangenen Jahr ausgeglichen werden.