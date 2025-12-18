Zeitzer Architektenpartnerschaft zieht in neue Räume in die August-Bebel-Straße. Nun arbeitet sie in einem Vorzeigehaus.

Zeitz/MZ. - Hermann Senger und Oliver Kaptain haben sich einst nicht unbedingt gesucht – aber gefunden. Längst haben sich die Männer als Architekten-Partnerschaft in der Region einen Namen gemacht. Aktuell und in naher Zukunft ballen sich für sie die Ereignisse, die zum Feiern oder zum Innehalten geeignet sind. Oliver Kaptain arbeitet seit 30 Jahren in der Selbstständigkeit und steht seit 25 Jahren in der Architektenliste. Mit ihrem Büro ist die Partnerschaft, die es 2026 zehn Jahre gibt, jetzt in neue Räume in der Zeitzer August-Bebel-Straße 48 gezogen. Und 2027 darf Hermann Senger das Jubiläum 30 Jahre Selbstständigkeit feiern.