  4. Wintermarkt in Halle: Schrottwichteln und Schneemann Willi - Nach dem Weihnachtsmarkt kommt der Winterspaß

Halles City-Gemeinschaft lädt für die Zeit nach dem Fest zu einem entspannten Bummel über den Wintermarkt ein. Wann es genau losgeht und worauf sich Besucher freuen können.

Von Katja Pausch 18.12.2025, 19:00
Schau mir in die Augen - Schneemann Willi und Maria Gringer, Vorsitzende der City-Gemeinschaft Halle, laden zusammen mit Händlern und Schaustellern auf den halleschen Wintermarkt ein.
Schau mir in die Augen - Schneemann Willi und Maria Gringer, Vorsitzende der City-Gemeinschaft Halle, laden zusammen mit Händlern und Schaustellern auf den halleschen Wintermarkt ein. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - In Halles Innenstadt bleibt es auch nach Weihnachten festlich: Dank der halleschen City-Gemeinschaft gibt es in diesem Jahr wieder einen Wintermarkt. Dafür bauen bereits am Heiligabend Händler und Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte um.