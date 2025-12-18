Halles City-Gemeinschaft lädt für die Zeit nach dem Fest zu einem entspannten Bummel über den Wintermarkt ein. Wann es genau losgeht und worauf sich Besucher freuen können.

Schrottwichteln und Schneemann Willi - Nach dem Weihnachtsmarkt kommt der Winterspaß

Schau mir in die Augen - Schneemann Willi und Maria Gringer, Vorsitzende der City-Gemeinschaft Halle, laden zusammen mit Händlern und Schaustellern auf den halleschen Wintermarkt ein.

Halle (Saale)/MZ. - In Halles Innenstadt bleibt es auch nach Weihnachten festlich: Dank der halleschen City-Gemeinschaft gibt es in diesem Jahr wieder einen Wintermarkt. Dafür bauen bereits am Heiligabend Händler und Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte um.