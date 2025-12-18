Die junge Frau aus Wittenberg, deren Zwillinge tot in Plastikbeuteln in der Badewanne lagen, ist vor dem Landgericht verurteilt worden. Was Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern.

Prozess ist beendet: Mutter muss ins Gefängnis, was in den Plädoyers gesagt wird

Jessica H., Beschuldigte in einem Prozess am Landgericht Dessau, sitzt auf der Anklagebank.

Wittenberg/MZ. - Überraschend ist am gestrigen Donnerstag der so genannte Zwillings-Prozess am Landgericht in Dessau zu Ende gegangen. Die Mutter der beiden Neugeborenen, die im November vergangenen Jahres tot in Müllsäcken in einer Wohnung in der Collegienstraße in Wittenbergs Altstadt gefunden wurden, ist verurteilt worden: zu neun Jahren Freiheitsentzug. Zudem muss sie die Kosten des Verfahrens tragen.