Die Stadt Bernburg investiert Millionenbetrag in die Sicherheit für die Saalestadt und deren Ortsteile. Welche Vorteile die neuen Feuerwehrfahrzeuge mit sich bringen.

Diese vier Feuerwehrfahrzeuge haben die Ortswehren der Stadt Bernburg erhalten

Bernburg/MZ. - Großes Feuerwehraufgebot in dieser Woche direkt vor dem Rathaus in Bernburg. Doch die Retter wurden hier nicht zu einem Brand alarmiert, sondern aus einem erfreulichen Grund. Die Stadt Bernburg hat rund 1,9 Millionen Euro in die Anschaffung von vier neuen Feuerwehrfahrzeugen investiert, die nun vor der Stadtratssitzung den Räten und Interessierten präsentiert wurden.