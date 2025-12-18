Ab Mitte Januar bietet die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) keine Nachtfahrten mehr mit dem Rufbus an. Kein Wunder, angesichts von Kosten im sechsstelligen Bereich und gerade einmal neun Fahrgästen im Schnitt.

Lohnt sich nicht: Fahrten mit Rufbussen nachts nur für einzelne Fahrgäste sind unwirtschaftlich und ineffizient.

Dessau-Roßlau/MZ. - 19 bis 24 Liter Diesel verbraucht ein durchschnittlicher Linienbus auf 100 Kilometern. Bei den aktuellen Spritpreisen sind das rund 30 Euro. Zusammen mit den Lohnkosten für den Fahrer, einen Nachtzuschlag, Verschleiß am Fahrzeug und Nebenkosten kommt so für eine Fahrt quer durch die Stadt schnell eine dreistellige Summe zusammen – egal, wie viele Passagiere mitfahren.