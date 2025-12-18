Querfurt und Merseburg bringen die festliche Stimmung kurz vor Weihnachten auf den Höhepunkt und öffnen die Pforten in ihre Weihnachtswelten. Was die Besucher dort erwartet.

Beim alljährlichen „Querfurter Adventszauber“ darf das traditionelle Feuerwerk am Freitagabend nicht fehlen.

Querfurt/Merseburg/MZ. - Nur noch wenige Tage, dann liegen die Geschenke unter dem Tannenbaum, der Stollen steht auf dem Tisch und die lang ersehnten Feiertage beginnen. Doch vorher steht noch das vierte Adventswochenende an. Das hält einiges für Weihnachtsliebhaber bereit. In Querfurt und Merseburg dürfen Lichterketten, Verkaufsbuden und besinnliche Musik nicht fehlen, denn: Am letzten Wochenende vor dem Fest können dort noch Weihnachtsmärkte besucht werden.