weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt: Auswirkungen für Händler und Besucher

Weihnachtsmarkt in Wittenberg Haben massive Vorkehrungen für Sicherheit Auswirkungen aufs Geschäft?

Betonpoller, Sperren, Sicherheitspersonal: Der Wittenberger Weihnachtsmarkt ist so gut gesichert wie nie. Gäste und Händler berichten, wie sie das finden.

Von Marcel Duclaud und Paul Damm Aktualisiert: 16.12.2025, 10:47
Laster und Absperrungen gehören zum Sicherheitskonzept des Wittenberger Weihnachtsmarktes. Die Besucher lassen sich die Laune dadurch aber nicht vermiesen. 
Laster und Absperrungen gehören zum Sicherheitskonzept des Wittenberger Weihnachtsmarktes. Die Besucher lassen sich die Laune dadurch aber nicht vermiesen.  (Foto: Marcel Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv: Schwere Betonklötze, die das Durchfahren verhindern sollen, mehr Absperrgitter, weniger Eingänge, Laster als Blockade, viel Polizei, reichlich Sicherheitspersonal. Doch wie leben Händler und Besucher des Wittenberger Weihnachtsmarktes damit?