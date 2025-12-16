Betonpoller, Sperren, Sicherheitspersonal: Der Wittenberger Weihnachtsmarkt ist so gut gesichert wie nie. Gäste und Händler berichten, wie sie das finden.

Laster und Absperrungen gehören zum Sicherheitskonzept des Wittenberger Weihnachtsmarktes. Die Besucher lassen sich die Laune dadurch aber nicht vermiesen.

Wittenberg/MZ. - Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv: Schwere Betonklötze, die das Durchfahren verhindern sollen, mehr Absperrgitter, weniger Eingänge, Laster als Blockade, viel Polizei, reichlich Sicherheitspersonal. Doch wie leben Händler und Besucher des Wittenberger Weihnachtsmarktes damit?