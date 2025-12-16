Weihnachtsmarkt in Wittenberg Haben massive Vorkehrungen für Sicherheit Auswirkungen aufs Geschäft?
Betonpoller, Sperren, Sicherheitspersonal: Der Wittenberger Weihnachtsmarkt ist so gut gesichert wie nie. Gäste und Händler berichten, wie sie das finden.
Aktualisiert: 16.12.2025, 10:47
Wittenberg/MZ. - Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv: Schwere Betonklötze, die das Durchfahren verhindern sollen, mehr Absperrgitter, weniger Eingänge, Laster als Blockade, viel Polizei, reichlich Sicherheitspersonal. Doch wie leben Händler und Besucher des Wittenberger Weihnachtsmarktes damit?