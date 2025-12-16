Mit den Sitzplatzpaten wollte der Freundeskreis des Goethetheaters die Bad Lauchstädter Kulturinsitution bei der Innenraumsanierung unterstützen. Das ist mehr als gelungen. Mittlerweile sind nur noch wenige Stühle frei.

Erfolgreiche Aktion für das Goethe-Theater: Letzte Loge sichert sich Paar aus dem Nordrhein-Westfalen

Bad Lauchstädt/MZ. - Ein Stau sorgte dafür, dass Regina und Rudi Eickelpoth nun 5.000 Euro ärmer sind. Zumindest langfristig. Denn, so erzählt es der Deutschlehrer im Ruhestand, eines Tages sei auf der Heimfahrt aus Gera ins Bergische Land die A4 dicht gewesen. Die Umleitung führte sie über die A38 und vorbei am braunen Hinweisschild auf das Goethe-Theater. Die Neugier war geweckt.