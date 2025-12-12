Als einzige zu DDR-Zeiten gegründete Poliklinik in ganz Sachsen-Anhalt ist die Poli Reil in Halle bis heute in Betrieb. Warum nicht nur die Betreiber ein Zukunftsmodell darin sehen.

Seit 1961 an diesem Ort: Im dem markanten Bau am Reileck in Halle hat die Poli Reil, bis 1991 Poliklinik Mitte, ihren Sitz.

Halle (Saale)/MZ. - Älteren Hallensern dürfte sie noch als 1950 gegründete Poliklinik Nord ein Begriff sein, auch wenn sie seit mittlerweile seit 26 den Namen Poli Reil trägt. Beide Epochen zusammen machen 75 Jahre - und dieses Jubiläum ist am Freitag bei einem Festakt im Diakoniewerk begangen worden. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) würdigte die Einrichtung bei dieser Gelegenheit als „gute Adresse, um ambulant versorgt zu werden“.

Diese Möglichkeit nutzten nach Worten von Geschäftsführer Tobias Bruckhaus jährlich rund 80.000 Patienten. In dem 1961 eröffneten Bau am Reileck - bis dahin war die Poliklinik in der Schopenhauerstraße ansässig - und der Nebenstelle im Diakoniekrankenhaus sind 29 Ärzte in 13 Fachrichtungen tätig, insgesamt gibt es 89 Beschäftigte. Dabei sei man der Gründungsidee, an zentraler Stelle ein breites medizinisches Angebot zu unterbreiten, bis heute verpflichtet, sagte Bruckhaus.

Poli Reil in Halle: Kurze Wege für Patienten

In der Poli Reil sei „ein Team von erfahrenen und jungen Kollegen tätig, die Impulse und frische Energie mitbringen“, sagte die Ärztliche Leiterin Simone Fritzsching. „Wir alle profitieren von dieser Zusammenarbeit.“ Den Patienten kämen kurze Wege und eine hochwertige interdisziplinäre medizinische Betreuung zugute.

Und das seit 1991 unter dem Dach des inzwischen zum Unternehmensverbund Diakonissenhaus Teltow gehörenden Diakoniewerks und mit der Absicht, eine feste Größe in der halleschen Gesundheitslandschaft zu bleiben. Gerade sei der Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt bis zum Jahr 2096 verlängert worden, berichtete Bruckhaus. Für Halle sei die Poli Reil ein Leuchtturm in der Gesundheitsversorgung, machte die Beigeordnete Judith Marquardt deutlich. „Wir als Stadt können da sehr stolz und dankbar sein.“ In der Poli Reil werde „moderne Medizin mit menschlichem Maß" betrieben, sie sei „ein Beweis, dass bewährte Strukturen auch in modernen Zeiten ihren Platz haben“.