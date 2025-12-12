Quedlinburg soll gut 10,8 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten – doch welche Projekte profitieren zuerst? Ein Ranking legt fest, was ganz oben steht - und sorgt für Fragen.

10,8 Millionen Euro: Nach diesem Ranking will Quedlinburg das Geld investieren

Die Sanierung der Schafbrücke steht auf der Liste der Projekte, die Quedlinburg mit Geld aus dem Sondervermögen des Bundes umsetzen möchte.

Quedlinburg/MZ. - Die Stadtverwaltung würde das Geld, das die Stadt Quedlinburg aus dem Sondervermögen des Bundes erhält, gern zunächst für Brücken und eine Grundschule ausgeben. Was dabei ganz oben stehen, was sich einreihen soll, dazu ist jetzt ein Ranking festgelegt worden.