News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 5. Februar 2026: Halle geht mit Neustadt nicht ins Bündnis +++ So ticken Pflegeeltern in Halle +++ HFC sucht Mitfahrgelegenheit 

Halle will partout nicht ins Bündnis der Neustädte, das treibt Pflegeeltern in Halle an, nach dem Anschlag auf seinen Bus sucht der HFC eine neue Mitfahrgelegenheit zu Auswärtsspielen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 5. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Von Frank Klemmer 05.02.2026, 06:17
Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.
Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog. (Grafik: Tobias Büttner)

Was passiert heute am Donnerstag, 5. Februar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 4. Februar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Donnerstag in Halle:

6.25 Uhr – Nach Brandanschlag: Wie kommt der HFC zu Auswärtsspielen?

Der Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie es in dem Fall weitergeht.
Nach Brandanschlag auf den Bus: Wie reist der HFC jetzt zu Spielen? Hilft Eintracht Frankfurt?

Der Bus des HFC ist komplett ausgebrannt. 
Der Bus des HFC ist komplett ausgebrannt. 
(Foto: Imago/5VISION.NEWS)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

6.12 Uhr – Was Pflegeeltern in Halle antreibt

Ein Paar aus Halle nimmt zusätzlich zu den beiden eigenen regelmäßig Pflegekinder auf. Das bringt Trubel ins Haus. Doch die Pflegeeltern können sich nichts Schöneres vorstellen - auch wenn sie sich manchmal sehr schnell entscheiden müssen.
„Würden es immer wieder tun“: Warum ein Paar aus Halle Pflegekindern gern ein Zuhause auf Zeit gibt

Urlaub gehört dazu: Im vergangenen Sommer war die Pflegefamilie in Süddeutschland zu Besuch. Vom Blick auf die Pferdekoppel konnten die beiden Kleinen gar nicht genug bekommen.
Urlaub gehört dazu: Im vergangenen Sommer war die Pflegefamilie in Süddeutschland zu Besuch. Vom Blick auf die Pferdekoppel konnten die beiden Kleinen gar nicht genug bekommen.
(Foto: privat)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.51 Uhr – Keiner will mehr ins Neustadt-Bündnis

Es hätte der Beginn einer besonderen Städtefreundschaft sein können, doch es wird wohl nichts daraus werden. Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat ihren Antrag zurückgezogen, mit dem Stadtteil Halle-Neustadt Mitglied im internationalen Bündnis der Neustädte in Europa zu werden.
Neue Städtefreundschaft? Warum Halle eine überregionale Städte-Initiative ablehnt

Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben.
Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben.
(Archivfoto: Andreas Arnold)

