6.25 Uhr – Nach Brandanschlag: Wie kommt der HFC zu Auswärtsspielen?

Der Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie es in dem Fall weitergeht.

Nach Brandanschlag auf den Bus: Wie reist der HFC jetzt zu Spielen? Hilft Eintracht Frankfurt?

Der Bus des HFC ist komplett ausgebrannt. (Foto: Imago/5VISION.NEWS)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

6.12 Uhr – Was Pflegeeltern in Halle antreibt

Ein Paar aus Halle nimmt zusätzlich zu den beiden eigenen regelmäßig Pflegekinder auf. Das bringt Trubel ins Haus. Doch die Pflegeeltern können sich nichts Schöneres vorstellen - auch wenn sie sich manchmal sehr schnell entscheiden müssen.

„Würden es immer wieder tun“: Warum ein Paar aus Halle Pflegekindern gern ein Zuhause auf Zeit gibt

Urlaub gehört dazu: Im vergangenen Sommer war die Pflegefamilie in Süddeutschland zu Besuch. Vom Blick auf die Pferdekoppel konnten die beiden Kleinen gar nicht genug bekommen. (Foto: privat)

5.51 Uhr – Keiner will mehr ins Neustadt-Bündnis

Es hätte der Beginn einer besonderen Städtefreundschaft sein können, doch es wird wohl nichts daraus werden. Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat ihren Antrag zurückgezogen, mit dem Stadtteil Halle-Neustadt Mitglied im internationalen Bündnis der Neustädte in Europa zu werden.

Neue Städtefreundschaft? Warum Halle eine überregionale Städte-Initiative ablehnt

Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben. (Archivfoto: Andreas Arnold)

