Kinder zur Pflege „Würden es immer wieder tun“: Warum ein Paar aus Halle Pflegekindern gern ein Zuhause auf Zeit gibt
Ein Paar aus Halle nimmt zusätzlich zu den beiden eigenen regelmäßig Pflegekinder auf. Das bringt Trubel ins Haus. Doch die Pflegeeltern können sich nichts Schöneres vorstellen - auch wenn sie sich manchmal sehr schnell entscheiden müssen.
04.02.2026, 20:00
Halle (Saale)/MZ. - Nur gut, dass sie vorgesorgt hatten. Knappe zwei Stunden Zeit blieben Manuela und Frank Köhler (Name geändert) neulich, ihr Zuhause auf einen Neuankömmling vorzubereiten. Ob sie ein Baby aufnehmen können, ein gerade zwei Monate altes Mädchen, wollte das Jugendamt wissen.