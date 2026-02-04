weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Rohrbruch mit Folgen Hauptleitung neben Bahnstrecke Halle-Berlin geplatzt - Bitterfelder Anhaltsiedlung ist ohne Wasser

Schreck am frühen Morgen: In der Bitterfelder Anhaltsiedlung kam kein Wasser mehr aus der Leitung. Wie die Lage ist.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 04.02.2026, 18:16
Ein Wasserrohrbruch auf einem Acker neben der Bahnstrecke Halle-Berlin, führte zu einem großflächigen Ausfall der Wasserversorgung.
Ein Wasserrohrbruch auf einem Acker neben der Bahnstrecke Halle-Berlin, führte zu einem großflächigen Ausfall der Wasserversorgung. (Fotos: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Schreck am frühen Morgen: In der Bitterfelder Anhaltsiedlung ist seit Dienstag gegen 6.30 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen gewesen. Aus den Hähnen kam stundenlang kein Tropfen mehr. Grund war eine Havarie an der Zuführungsleitung nach Bitterfeld.