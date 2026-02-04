In der Kirchenruine Wedderstedt stehen nach Jahren der Planung endlich die Bauarbeiten für die Überdachung bevor. Was mit Fördergeldern und dem im Fernsehen gewonnenen Preisgeld in der Sommerkirche passieren soll.

Die Bauarbeiten in der Kirchenruine Wedderstedt können nach dem Winter starten. Ein Stück Bauzaun (rechts) ist schon zu sehen.

Wedderstedt/MZ. - Schnee liegt auf dem Dach des Kirchturms und auf den gemauerten Außenwänden der Kirchenruine Wedderstedt, die seit fast 54 Jahren kein Dach mehr hat, oben offen ist. Eine Überdachung wünschen sich die Menschen in dem Ortsteil der Gemeinde Selke-Aue. Ein Team hatte gar 200.000 Euro bei einer Spielshow im Fernsehen für das Vorhaben gewonnen. Das war im Herbst 2023, vor mehr als zwei Jahren. Jetzt endlich scheint es loszugehen: Ein Bauzaun ist aufgestellt, man hat im Januar auch schon kurzzeitig einen Bagger gesehen.