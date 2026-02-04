Die Plattform „Recherche-Nord“ veröffentlichte Material zu Attacken auf Journalisten in Schnellroda bei einem Vernetzungstreffen der rechtsextremen Szene. Die Journalistengewerkschaft DJU beklagt mangelnden Schutz ihrer Kollegen. Die Linke fordert Antworten vom Land.

Übergriffe auf Journalisten bei rechtsextremen Treffen im Saalekreis: Kritik am Einsatz der Polizei

Verleger Kubitschek (l.) wirft „Recherche-Nord“ eine Führungsrolle bei den Attacken vor. Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner (r.) filmte das Geschehen.

Schnellroda/MZ. - Kritik der Journalistengewerkschaft an der Polizei, ein Antrag auf Befassung im Landtag und neue Vorwürfe der Betroffenen: Die Vorfälle rund um die jüngste „Winterakademie“, ein Vernetzungstreffen des rechtsextremistischen Nachwuchses rund um das formal aufgelöste Institut für Staatspolitik in Schnellroda, schlagen auch anderthalb Wochen später noch hohe Wellen.