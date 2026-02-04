Winterakademie in Schnellroda Übergriffe auf Journalisten bei rechtsextremen Treffen im Saalekreis: Kritik am Einsatz der Polizei
Die Plattform „Recherche-Nord“ veröffentlichte Material zu Attacken auf Journalisten in Schnellroda bei einem Vernetzungstreffen der rechtsextremen Szene. Die Journalistengewerkschaft DJU beklagt mangelnden Schutz ihrer Kollegen. Die Linke fordert Antworten vom Land.
04.02.2026, 19:13
Schnellroda/MZ. - Kritik der Journalistengewerkschaft an der Polizei, ein Antrag auf Befassung im Landtag und neue Vorwürfe der Betroffenen: Die Vorfälle rund um die jüngste „Winterakademie“, ein Vernetzungstreffen des rechtsextremistischen Nachwuchses rund um das formal aufgelöste Institut für Staatspolitik in Schnellroda, schlagen auch anderthalb Wochen später noch hohe Wellen.