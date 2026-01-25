Am Sonntag haben 90 Personen gegen eine Veranstaltung des rechtsextremen Antaios-Verlags in Schnellroda (Steigra) protestiert. Am Samstag gab es einen Zwischenfall: Veranstaltungsteilnehmer hatten Journalisten bedrängt. Zudem werfen die Demo-Teilnehmer ihnen vor, Wasser auf die Versammlungsfläche geschüttet und sie so vereist zu haben. Die Polizei reagierte und vergrößerte die Fläche.

Schnellroda/MZ. - „Aufruhr, Widerstand – Es gibt kein ruhiges Hinterland“ hallte es am Sonntagnachmittag durch das kleine Dorf Schnellroda (Steigra). Laut Polizei in der Spitze rund 90 Personen waren unter anderem aus Halle und Merseburg gekommen, um gegen eine Veranstaltung des in Schnellroda ansässigen Antaios-Verlags zu protestieren. Im Anschluss fuhren sie weiter nach Schkopau, um dort gegen einen weiteren rechten Netzwerkort zu protestieren.